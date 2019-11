TC Charleroi - Quatre ans de prison ferme avec arrestation immédiate pour des coups sur sa compagne

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi C. P., trentenaire, à une peine de 4 ans de prison ferme. L'homme était poursuivi pour une scène de coups sur sa compagne et des menaces proférées à son beau-père, intervenu sur les lieux. Le tribunal correctionnel a également ordonné l'arrestation immédiate du prévenu lors de son jugement.

Le 23 mars 2018, à Charleroi, une énième dispute éclatait dans le couple. La victime refusait de donner de l'argent à son homme, qui souhaitait aller acheter de la bière. Face au refus de sa compagne, C. P. a vu rouge et la victime a reçu une pluie de coups et des insultes. Appelé au secours, le beau-père du prévenu est intervenu sur les lieux pour calmer les événements. Mais ce dernier se retrouvait menacé par son beau-fils, armé d'un couteau. Lors de l'audience, C. P. a reconnu l'ensemble des préventions.

Le ministère public souhaitait marquer le pas et faire cesser le comportement violent du prévenu. Une peine d'un an de prison était requise. C. P. possédait déjà un lourd passé judiciaire, avec de multiples condamnations pour des faits violents. "Il est archiconnu de mon office", expliquait la substitute Vanhollebecke.

Se défendant seul, C. plaidait un sursis probatoire, qu'il espérait positif pour l'aider à combattre sa violence. "Je ne savais pas qu'il y avait possibilité de faire une thérapie de groupe. J'ai déjà consulté un psychologue, mais cela ne m'avait pas vraiment aidé."