TC Charleroi - Des peines de 18 mois à 3 ans de prison pour quatre jeunes voleurs

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi quatre jeunes à des peines allant de 18 mois à 3 ans de prison avec un sursis simple de 5 ans. Les prévenus étaient poursuivis pour une tentative d'extorsion et pour une agression commise le même jour, à quelques heures d'intervalle. Seul R. D. B., jugé par défaut, écope de deux ans de prison ferme. Le ministère public avait requis des peines allant de minimum 18 mois à deux ans de prison à l'encontre de la bande.

Le 5 juillet, les quatre prévenus, la vingtaine, s'étaient rendus dans une pharmacie à la rue Bierchamps à Marcinelle. Deux d'entre eux (S. M. et J. C.) avaient tenté de la braquer, armés d'un fusil air soft, mais ils avaient été repoussés par le gérant et contraints de prendre la fuite. Quelques heures plus tard, à la rue de Montigny à Charleroi, les quatre malfrats s'en étaient pris à un homme, qui cherchait le chemin de la gare sur son GSM. Les suspects l'avaient frappé à deux reprises avant de le dépouiller de son sac et de son téléphone.

Le ministère public avait requis une peine de minimum deux ans de prison sans s'opposer à un sursis probatoire à l'encontre de S. M. et J. C. Une peine de minimum 18 mois avec sursis était sollicitée contre K. B., tandis que la même peine, sans mesure de faveur, était requise contre R. D. B., jugé par défaut.

Les avocates de S. M. et K. B. avaient plaidé une peine de travail pour leurs clients. Me Signor, conseil de J. C., avait plaidé l'acquittement pour le braquage et une suspension du prononcé pour l'agression.