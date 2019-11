Une production de cocaïne de plus en plus importante aux Pays-Bas

Les criminels construisent des laboratoires de plus en plus grands et avancés pour la préparation de la cocaïne aux Pays-Bas, d’après le constat de la police néerlandaise.

Des milliers de kilos de coke y sont produits dans chacun d’eux. Ces bandes y transforment la cocaïne avec des produits chimiques tels que l’acétone en poudre blanche vendue dans la rue.

La police découvre de plus en plus de ces laboratoires de coke. Aux Pays-Bas, on consomme beaucoup de cocaïne, d’importantes quantités de coke y sont introduites clandestinement et les criminels gagnent beaucoup d’argent grâce à ce trafic. Les laboratoires sont situés partout dans le pays: dans les villes, les villages et à la campagne.

Pour les forces de l’ordre néerlandaises, cette évolution est préoccupante. Les journalistes du magazine Nieuwsuur, diffusé sur le service public NOS, ont découvert qu’il était assez simple de se procurer de grandes quantités d’acétone. Un produit notamment utilisé par les terroristes pour fabriquer des bombes.

S’il n’est certes pas possible d’acheter ces grandes quantités chez un grossiste, les journalistes de Nieuwsuur ont pu acheter plusieurs fois, et sans difficultés, des jerricanes contenant 5 litres d’acétone.