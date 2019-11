Les nouveautés Netflix du mois de novembre

The Irishman dispose d’un budget de 150 millions de$ au moment de rassembler les talents de Joe Pesci, Robert De Niro et Al Pacino devant la caméra de Martin Scorcesse. Internet

Le film The Irishman ou encore la saison 2 de The End of the F***ing World illumineront bientôt le catalogue du leader mondial du streaming.

Après avoir perdu les huit films Harry Potter le 1er novembre, le catalogue Netflix tentera de se refaire une santé ces prochaines semaines.

Voici les séries, les films et les documentaires appelés à remplumer le service de streaming tout au long du mois de novembre.

5 novembre

The End of the F***ing World (saison 2)

Série. Adaptée d’un comics corrosif, la première saison de The End of the F***ing World racontait le road trip déjanté de deux adolescents, Alyssa l’effrontée et James l’apprenti tueur. La deuxième se concentre sur le personnage d’Alyssa, contrainte de rentrer dans le rang.

8 novembre

Let It Snow

Film. Netflix prépare Noël en adaptant le livre Flocons d’amour de John Green, Lauren Myracle et Maureen Johnson. La nuit du réveillon, une tempête de neige paralyse une petite ville américaine et bouleverse à jamais le destin de ses habitants.

Green Eggs and Ham.

Série animée. Cette nouvelle adaptation de l’oeuvre du Dr. Seuss (Le Lorax) met en scène les aventures rocambolesques personnages hauts en couleur, forcés de collaborer pour sauver un animal en danger.

13 novembre

Maradona au Mexique

Série documentaire. Ancienne star mondiale du foot, Diego Maradona prend les rênes de l’équipe mexicaine de Culiacan, le fief du trafiquant de drogues El Chapo. Est-ce l’heure de la rédemption pour le bouillant Argentin?

15 novembre

Earthquake Bird

Film. Tokyo, années 80. Une expatriée à l’étrange comportement est soupçonnée du meurtre de son amie. La jalousie au cœur d’un triangle amoureux ne serait pas étrangère au drame.

Klaus

Dessin animé. Le facteur égoïste et le fabricant de jouets solitaire surmontent leurs différences à l’heure d’injecter joie et insouciance au cœur d’un village morne et triste.

I’m with the Band: Nasty Cherry

Série documentaire. La musicienne britannique Charli XCX lance un nouveau groupe composé de quatre femmes. En succès, disputes et désillusions, l’aventure est mouvementée.

21 novembre

The Knight Before Christmas

Film. Netflix prépare Noël (bis). Parachuté dans le monde moderne, un chevalier du Moyen Âge s’éprend d’une charmante professeur de sciences.

Mortel

Série. Après Marianne, voici la nouvelle série française de Netflix. En vedette: trois adolescents des banlieues confrontés à une force surnaturelle. Les trois jeunes s’emparent de ce pouvoir et signent une sorte de pacte avec le diable.

27 novembre

The Irishman

Film. C’est l’événement de cette fin d’année. Martin Scorcesse rassemble Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Au cœur du récit: la disparition du syndicaliste mafieux Jimmy Hoffa le 30 juillet 1975. Le scénario s’appuie sur les confessions tardives du tueur présumé.

28 novembre

Levius

Série animée. Habité par le traumatisme de la guerre, Levius fait appel à son bras artificier pour percer dans le monde de la boxe mécanique.

Holiday Rush

Film. Encore un film de Noël! Viré sans management peu avant les fêtes, un animateur radio doit réapprendre la joie de vivre avec ses quatre enfants.