VIDÉO | «Vews» passe à une formule raccourcie et sans présentateur, Éric Boever a fait ses adieux à l’émission

Dès ce lundi soir, la tranche info de fin de soirée de La Deux va changer. Vews passe à une formule tout en images (donc sans présentateur) de cinq minutes.

L’info avait fuité lors de la dernière rentrée: la RTBF avait comme projet de revoir son offre info e fin de soirée sur La Deux. Et le grand jour est arrivé puisque c’est ce soir que Vews nouvelle formule débarque sur la chaîne publique, normalement vers 23 h 05.

«Tous les sujets y seront abordés et vous découvrirez un résumé de l’actu du jour sous un angle légèrement décalé, avec un pas de côté», annonce la RTBF dans un communiqué.

Présentateur du rendez-vous d’info de fin de soirée depuis près de vingt ans, Éric Boever a donc fait ses adieux dimanche soir, avec un ton un peu amer: «Il n’y aura pas encore de robot mais une voix pour commenter l’actualité. Je n’en sais pas beaucoup plus», a-t-il déclaré avant de lancer un sujet explicatif de la nouvelle formule. Il en a profité pour laisser tomber la veste et arborer un T-shirt noir avec l’inscription «Terminé Bonsoir» avant de conclure: « Il me reste à vous remercier d’avoir été fidèle ou presque à Vews bien sûr, au regretté 12 Minutes et même à JT Dernière, trois journaux de fin de soirée que j’ai eu le plaisir de présenter pendant 17 ans, mais que j’ai aussi malheureusement enterré tous les trois. Il était donc peut-être temps que j’arrête de présenter.»

Éric Boever ne quitte pas la RTBF, il retourne faire des reportages pour le journal télévisé.

Vews sera aussi disponible sur Auvio.