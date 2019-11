F1: Antonio Giovinazzi prolonge chez Alfa Romeo

L’écurie de Formule 1 Alfa Romeo a annoncé lundi la prolongation du contrat du pilote italien Antonio Giovinazzi pour la saison 2020.

Antonio Giovinazzi, 25 ans, compte 4 points au championnat du monde de F1, tandis que son coéquipier Kimi Raikkonen, 40 ans, en totalise 31. Alfa Romeo a tout de même décidé de prolonger l’aventure avec le pilote italien.

«Nous avons beaucoup appris cette année et je suis convaincu que nous allons faire un grand pas en avant la saison prochaine. Je ne serai plus un rookie, je n’aurai donc plus d’excuses. Je veux être compétitif dès le début du championnat et rendre la confiance que l’équipe a placée en moi», déclare Antonio Giovinazzi.

Il reste deux Grand Prix à disputer cette saison, le 17 novembre au Brésil et le 1er décembre à Abu Dhabi.