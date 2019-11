Kim Clijsters ne disputera pas l’Open d’Australie: «Je ne serai pas capable de jouer en janvier»

Le grand retour de Kim Clijsters sur les courts de tennis est postposé.

Kim Clijsters avait prévu d’effectuer son retour sur les courts de tennis en janvier 2020. Elle va devoir différer son come-back en raison d’une blessure au genou, a annoncé la Limbourgeoise sur son compte Twitter.

«Je ne serai pas capable de disputer de compétition en janvier. Je suis un traitement de revalidation après une blessure au genou. C’est un revers, mais je suis déterminée à revenir», déclare l’ancienne numéro 1 mondiale, qui envisageait de disputer en janvier l’Open d’Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

I’ve had to make the decision that I will not be able to compete in January. I am undergoing rehab and treatment for a knee injury. It’s a setback but I’m determined as ever to get back to the game I love. I really appreciate all your support and encouragement.