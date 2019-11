Expulsé, il s’en prend au… VAR (vidéo)

Un joueur de l’AS Monaco a asséné un vigoureux coup de pied au dispositif d’assistance vidéo placé en bord de terrain après avoir été expulsé contre Saint-Étienne.

Le latéral droit de l’AS Monaco n’a pas digéré son expulsion dimanche soir face à Saint-Étienne. Après avoir été invité par l’arbitre de la rencontre à quitter le terrain suite à sa faute dite «nécessaire» sur Bouanga, Ruben Aguilar s’en est pris au VAR, assenant un vigoureux coup de pied dans le dispositif présent en bord de terrain. Et puis on s’étonnera que celui-ci tombe en panne…

AS Monaco right-back Ruben Aguilar filmed kicking the VAR monitor after being sent off in last night’s match vs St Étienne. pic.twitter.com/84u2Z37z4t