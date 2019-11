Le best of foot local: le cap des 300 buts dépassé, des Sorcières fantomatiques, un joli sextuplé

Un but d’anthologie? Un résultat historique? Une anecdote insolite? Chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

Le tour des régions du foot local promet toujours son lot de surprises. Cette semaine ne déroge pas à la règle avec pas mal d’actions qui valent le détour pour un week-end dédié aux coupes provinciales.

1. Les Sorcières fantomatiques pour Halloween

On a peu joué en provinciale durant le week-end écoulé. Mais programmer l’une des rares rencontres dans la cité des Sorcières pour cette semaine d’Halloween, il fallait y penser… Cela n’a toutefois pas servi Ellezelles (P3A Hainaut) qui s’est révélé fantomatique face à Néchin.

2. Tout proche d’un authentique exploit

Autant dire que le week-end à venir s’annonce crucial pour le petit club gaumais: leader de la D1B, Virton recevra OHL, son dauphin, pour une finale avant la lettre. En effet, le vainqueur de ce match validera déjà son ticket pour la double confrontation de mars qui désignera l’équipe autorisée à monter en D1A! Pourtant, les Gaumais se sont à nouveau sentis visés par certaines décisions polémiques lors de leur franc succès sur les terres de Lokeren…

3. Le cap des 300 buts personnels franchi

En inscrivant le deuxième but de la plantureuse victoire de Dison (P1 liégeoise) contre Wanze/Bas-Oha (7-3), le buteur bien connu des pelouses liégeoises Guillaume Legros a atteint le cap des 300 buts en championnat! Auteur d’un triplé, il a même dépassé ce cap. En route pour celui des 400? L’occasion de revenir sur quelques-uns marquants de son fameux palmarès…

4. Solides constructions

Le foot a pleinement repris ses droits à Minérois (P1 Liège) où la victoire contre Ougrée a été marquée par deux superbes buts. Plus que les frappes en elles-mêmes, c’est la construction des deux réalisations minéroises qui ont valu le déplacement. Un jeu de passe à dix qui a laissé Ougrée spectateur.

5. Un buteur réaliste et… un brin chanceux!

Abou N’Diaye se fait plaisir: non seulement il tourne à un but toutes les 88 minutes en ce moment, mais en plus il a largement contribué au succès ce week-end d’Habay (D3 Amateurs B), lequel a infligé une première défaite de la saison au leader Mormont. Pourtant, de son propre aveu, le redoutable attaquant a battu Marthoz non sans une certaine dose de réussite: «Je visais l’autre coin…».

6. Deux rouges précoces tuent le suspense

Avec deux cartes rouges reçues en première mi-temps, Tournai (D3 Amateurs A) n’a pas vraiment eu l’occasion de se mesurer aux Dragons. Quévy-Mons n’en demandait pas tant, eux qui l’ont dès lors emporté au terme d’un match pourtant très correct. De quoi faire bondir les Sang et Or…

7. Le jour de François

Pour ce week-end d’Halloween, François Burton a causé de véritables cauchemars aux défenseurs de Champlon B (P3D Luxembourg). L’attaquant de Givry B s’est en effet offert un joli sextuplé, ce qui en fait le buteur fou de la semaine.

8. Erwin et Léo pas en reste

Du côté de Namur (D2 Amateurs), Erwin Senakuku s’est bien amusé ce week-end: il a enfilé lui-même les 4 perles de son équipes face à Waremme. De quoi rester au contact du podium.

En P1 luxembourgeoise, il n’en a mis «que» 3, mais en 30 minutes à peine: Léo Ferauge a été le grand artisan de la victoire de Freylange à Florenville.

9. L’arbitre à la bourre

Alors qu’il ne restait que 20 minutes avant le coup d’envoi à Aische-Spy (D3 Amateurs A), les dirigeants locaux s’inquiétaient de l’absence de l’arbitre principal. Un coup de fil plus tard, il s’avérait en fait que Monsieur Keljmendi avait tout simplement oublié qu’il était désigné pour ce match! Le Bruxellois a alors bondi dans sa voiture et n’a pas traîné sur la route: le coup d’envoi a pu être donné avec seulement quelques minutes de retard…