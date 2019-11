Plus de 4000 SDF et mal logés à Bruxelles: l’alarmante augmentation des 10 dernières années en chiffres

INFOGRAPHIE | La situation n’est pas rose à Bruxelles pour les personnes sans-abri et mal logées. Voici résumés en une infographie les principaux enseignements d’une étude qui analyse les chiffres des 10 dernières années.

Le nombre de personnes sans-abri et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale a plus que doublé en dix ans. C’est ce qui ressort d’une étude publiée ce 4 novembre dans la revue scientifique Brussels Studies. Menée par Benoît Quittelier et Nicolas Horvat, du Centre d’appui au secteur de l’aide aux sans-abri (Bruss’Help), l’enquête se base sur des recensements effectués tous les deux ans depuis 2008.

Le dernier de ceux-ci a été réalisé dans la nuit du 5 novembre 2018. Il a été effectué par des professionnels du secteur et des bénévoles, soutenus par des partenaires tels que les hôpitaux, les transports publics, les CPAS... Nous en avions déjà résumé les principaux enseignements en infographies.

Voici désormais les principaux chiffres qui ressortent de cette étude d’une portée d’une décennie, résumés en une infographie.