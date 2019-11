Leonardo DiCaprio fait l’éloge de Greta Thunberg lors de leur rencontre: «J’espère que son message sera entendu»

L’acteur Leonardo DiCaprio a rencontré la jeune activiste Greta Thunberg. Ils partagent tous les deux de grandes inquiétudes autour de l’environnement et du climat.

Leonardo DiCaprio, très impliqué dans les questions environnementales depuis de nombreuses années, n’a pas tari d’éloges après sa rencontre récente avec l’activiste Greta Thunberg, qui est à l’origine des «grèves scolaires pour le climat».

Il a posté un long message sur Instagram ce week-end, accompagné de deux photos avec la jeune Suédoise, pour partager ses craintes mais aussi ses espoirs autour de l’urgence climatique.

«Greta Thunberg est devenue une leader de notre époque», écrit l’acteur. «Il y a peu de moments dans l’histoire de l’humanité où certaines voix sont amplifiées à des moments aussi cruciaux».

«L’histoire nous jugera pour ce que nous faisons aujourd’hui afin de garantir que les générations futures puissent profiter de la même planète habitable que nous pensions définitivement acquise», prévient-il ensuite.

«J’espère que le message de Greta sonne comme un avertissement pour les dirigeants du monde, car le temps de l’inaction est fini. C’est grâce à Greta et aux jeunes militants du monde entier que je suis optimiste pour l’avenir. Ce fut un honneur de passer du temps avec elle», conclut-il.

Greta Thunberg a traversé l’Atlantique pour assister à la COP25, la conférence mondiale sur les changements climatiques, au Chili, mais les tensions dans le pays ont forcé le déplacement du sommet en Espagne.

Refusant de prendre l’avion pour rentrer en Europe, elle cherchait un autre moyen de traverser l’océan à nouveau afin de pouvoir se rendre à Madrid pour la COP25.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

-> https://t.co/vFQQcLTh2U