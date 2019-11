Serie A: Brescia licencie son entraîneur Corini

Eugenio Corini n’est plus l’entraîneur de Brescia. Photo News

Brescia a annoncé ce dimanche soir le licenciement de son entraîneur Eugenio Corini quelques heures après la défaite (2-1) sur la pelouse de l’Hellas Vérone.

Eugenio Corini, 49 ans, dirigeait Brescia depuis septembre 2018. Il avait ramené le club en Serie A cette saison.

Brescia est actuellement 18e et premier relégable avec 7 points en 10 rencontres et reste sur cinq défaites et un partage depuis sa dernière victoire, contre l’Udinese le 21 septembre. Les ‘Rondinelle’comptent un seul point de retard sur le Genoa, mais doivent encore disputer une rencontre face à Sassuolo qui avait été reportée.