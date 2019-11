PHOTOS | Une voiture découverte en Meuse à Huy

Une voiture a été découverte ce matin dans la Meuse à Huy, à hauteur du pont de fer. Aucun corps ne se trouvait à bord.

Ce matin, la police de Huy a été contactée par un riverain du quartier Batta, à Huy. Riverain qui, un peu plus tôt, avait aperçu un coffre de voiture flotter sur la Meuse, à hauteur du pont de fer. Dans un premier temps, les informations faisaient état de deux corps se trouvant à bord. Des plongeurs de la zone de secours Hemeco sont descendus dans les eaux troubles du fleuve et ont, en effet, découvert un véhicule. Mais aucun corps n’y a finalement été découvert, et c’est tant mieux. «La voiture a vraisemblablement été jetée volontairement. La plaque vient d’un véhicule qui a été déclaré comme volé mais le véhicule lui-même ne correspond pas au signalement», informe la police de Huy. Les chances qu’il s’agisse d’une voiture volée sont donc importantes. Celle-ci sera certainement remontée dans le courant de la journée.