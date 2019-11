McDonald’s limoge son patron après une liaison au sein de l’entreprise

Chris Kempczinski, le remplaçant

M. Easterbrook est remplacé, avec effet immédiat, par Chris Kempczinski, qui gérait jusqu’à présent les activités de McDonald’s aux États-Unis.

«Chris prend les rênes de cette grande entreprise à un moment où la performance est solide et durable, et le conseil a toute confiance en lui pour être le mieux à même de définir la vision et guider la stratégie permettant à l’entreprise de poursuivre son succès», a commenté le président du conseil d’administration de l’entreprise, Enrique Hernandez Jr., dans le communiqué.

«Il dispose des compétences et de l’expérience voulues pour avoir mené à bien nos activités aux États-Unis (de 2017 à 2019, NDLR), où les franchisés produisent des résultats financiers et opérationnels solides, et pour avoir supervisé la stratégie mondiale, le développement commercial et l’innovation» de McDonalds en 2015 et 2016, a-t-il ajouté.

Diplomé de Duke University et de la prestigieuse école de commerce de Harvard, il est un habitué des groupes offrant des produits de grande consommation puisqu’il avait auparavant travaillé à PepsiCo, Kraft, Procter & Gamble.