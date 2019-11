RALLYE DU CONDROZ | Dominer le Dépotoir, une pinte au bec

La carrière de Strée (le Dépotoir) est un incontournable du Rallye du Condroz. Ce dimanche, ce sont les clubs de foot du Royal Union Strée (RUS) et de la Jeunesse sportive fumaloise (JSF) qui ont repris l’organisation de la buvette. L’école communale qui s’en chargeait depuis des années ayant jeté l’éponge. Et les 35 bénévoles des deux comités semblaient dans leur élément. «C’était une chouette opportunité pour nous de prendre part de cette manière au rallye. On a emprunté le matériel à des comités qu’on connaît et qui ont déjà travaillé sur plusieurs organisations. Tout se passe bien mais pour les années à venir, on va devoir peaufiner quelques détails», explique Pierre Crochet, président du club stratois. Les deux clubs de foot partenaires ont également souhaité mettre en valeur le commerce local, en faisant notamment appel à la boucherie Fastré pour les saucisses et à la boulangerie Gheury, pour le pain.