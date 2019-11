Coalition fédérale: les deux préformateurs feront rapport au Roi ce lundi

Les deux anciens ministres-présidents francophone Rudy Demotte (PS) et flamand Geert Bourgeois (N-VA), désignés voici un mois «préformateurs» d’un futur gouvernement fédéral, doivent remettre lundi leur rapport de mission au roi Philippe.

Le duo a été chargé le 8 octobre par le souverain d’«examiner les bases concrètes en vue de la formation d’un gouvernement fédéral autour de leurs partis respectifs, et ceci avec les quatre autres partis impliqués dans les discussions», soit le MR, le CD&V, l’Open Vld et le sp.a, selon le Palais.

Les deux hommes ont travaillé dans la même discrétion que leurs prédécesseurs, les informateurs Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a), qui avaient mené une mission d’information de plus de quatre mois à la suite des élections du 26 mai dernier,

Ils sont attendus dans l’après-midi au Palais royal et pourraient, selon une source informée, tenir ensuite une conférence de presse.

«Un gouvernement PS-N-VA reste le scénario numéro un»

Si peu d’informations ont filtré de cette mission de préformation, de nombreux responsables politiques – et notamment dans les rangs libéraux, dont la Première ministre Sophie Wilmès – continuent à plaider pour un gouvernement associant les deux principaux partis de part et d’autre de la frontière linguistique: le PS et la N-VA.

Mme Wilmès, qui est également négociatrice du MR à l’échelon fédéral, a affirmé espérer que le rapport des préformateurs sera l’amorce d’un travail sur le contenu d’un projet politique car il n’y a, à ses yeux, plus de temps à perdre avant de former un nouveau gouvernement fédéral.

«Un gouvernement PS-N-VA reste le scénario numéro un car il n’est pas épuisé», a-t-elle souligné dans une interview publiée samedi par le journal ‘La Libre Belgique’.