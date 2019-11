Leicester, avec Tielemans et Praet, écarte Crystal Palace pour rester sur le podium

Derrière Liverpool et Manchester City, Leicester City continue à convaincre.

Les ‘Foxes’se sont imposés 0-2 face à Crystal Palace dimanche à l’occasion de la 11e journée de Premier League. Ils restent donc 3es du championnat avec 23 points comme Chelsea, soit deux de moins que Manchester City et huit de moins que Liverpool.

Titulaire lors de toutes les rencontres de Leicester en championnat cette saison, Youri Tielemans a une nouvelle fois disputé tout le match. L’autre Diable rouge Dennis Praet est monté au jeu dans les arrêts de jeu de la rencontre alors qu’en face Christian Benteke a fait son entrée sur la pelouse à la 78e minute.

Le Turc Caglar Soyuncu a débloqué le marquoir de la tête à la 57e minute pour mettre Leicester sur de bons rails. L’inévitable Jamie Vardy a terminé le travail à la 88e minute en plantant son 10e but en 11 matches de championnat.

VAAAAAARDY !!!! 10ème but de la saison pour l'Anglais qui inscrit par la même occasion le but collectif du week-end ! Et c'est un certain Tielemans qui est à la base ce mouvement #voosport pic.twitter.com/CUhWeJUmOh