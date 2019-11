D3 Amateurs : le CS Brainois est plus fort, Gosselies au sommet et Meix ne prend qu'un point

Revivez les matchs de ce dimanche en divisions 3 amateurs.

D3a Amateurs

Stade Brainois 1 - Jette 1

CS Brainois 3 - Ostiches 1

Buts : Ramser (1', 0-1), Rosmolen (12' , 1-1), Bourguignon (26', 2-1), Arrivas (83', 3-1)

Ostiche démarre fort la rencontre. Il leur suffit d’une occasion pour marquer un premier but après 1 minute de jeu (Ramser). Le CS brainois est surpris. Mais ils parviennent à revenir dans la course quelques minutes plus tard grâce à Rosmolen. Mieux encore, ils renversent la vapeur juste avant la demi-heure de jeu avec Bourguignon. En fin de match, ils enlèvent tout espoirs à Ostiches en inscrivant le 3-1, score final.

Walhain 4 - Ent. Manage 1

Buts : Debauque (21', 0-1),Ozturk (csc 39', 1-1), Azzouzi (43', 2-1), Mukuna Trouet (62', 3-1), Ben Slimane (86', 4-1)

Il faut attendre 20 minutes pour assister à l’ouverture du score. C’est Debauque qui marque donc pour Manage sur une magnifique reprise de volee/ciseau qui touche le poteau et rentre dedans. Malgré un bon début, les choses se compliquent pour Manage. Ozturk marque contre son camp juste avant la pause. Walhain, motivé, parvient à pousser et marque un but important 2 minutes avant le terme de la première période. Au retour des vestiaires, Walhain revient en force et se crée plusieurs occasions. Mukuna Trouet marque le quatrième but de la rencontre à l’heure de jeu. La fi de la rencontre est à l’avantage de Walhain qui enchaine les occasions. Ils mettront le dernier but de la partie 5 minutes avant le terme via Ben Slimane.

Léo Uccle 1 - Ganshoren 2

Kosova Schaerbeek 1 - Gosselies 4

Buts : Passalacqua (20', 0-1), Barkaoui (46', 1-1) Langlet (47', 1-2), Passalacqua (65', 1-3), Dehont (89', 1-4)

Carte rouge : Santinelli (Gosselies, 56')

Gosselies va jouer pour les points et pas le beau jeu, confie Focant car il sort d'une grosse défaite et Kosova reste sur grosse victoire week-end dernier. Le match est équilibré dans les premières minutes de jeu, même si Gosselies a plus d’occasion. C’est Passalacqua qui ouvre le score après 20 minutes de jeu. En deuxième période, le score évolue vite. Dès la reprise, le Kosova Schaerbeek surprend Gosselies et égalise. Mais ce les 11 de ce dernier ne se laissent pas faire et Langlet se voit offrir un penalty qu’il converti. Quelques minutes plus tard, Gosselies est réduit à dix. Ca ne les empêche pas de faire le break sur un beau coup-franc de Passalacqua et d’enfoncer le clou avec Dehont juste avant le terme.

D3b Amateurs

Raeren 2 - RAS Jodoigne 0

Buts : Evertz (20', 1-0), Offerman (54', 2-0)

Les deux équipes sont bien en place dès le début de la rencontre. Mais Raeren fait preuve de plus d’audace dans ses occasions et ouvre le compteur après 20 minutes de jeu sur un bit d’Evertz. En deuxième période, Offerman offre un but et creuse l’écart avec Jodoigne après 54 minutes de jeu.

SC Habay La N 2 - Mormont 0

Buts : Vandermaelen (41', 1-0), Ndiaye (65', 2-0)

Après une demi-heure, il n’y avait toujours pas d'occasion. Le match est assez haché, sur un terrain très gras. Finalement, c’est Vandermaelen qui ouvre la marque sur centre de Zervakis. C’est le premier tir cadré de la rencontre. En deuxième période, Ndiaye se crée une belle occasion et permet à son équipe de creuser l’écart vers la 65e minute de jeu.

Meix-Dt-Virton 1 - Huy 1

Buts : Thiaw (49', 0-1), Lecomte (79', 1-1)

Meix domine la première période en termes d'occasions franches mais n'arrive pas à concrétiser. À la deuxième période, c’est Huy qui parvient à faire la différence et débloque le score à la 49e minute de jeu. À le 74e minute de jeu, Meix se voit refuser un but, Herman est hors-jeu et ils terminent la rencontre à dix, suit à l’exclusion de Thomas. Malgré cela, ils parviennent à égaliser quelques minutes plus tard grâce à Lecomte sur penalty.