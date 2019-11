VIDÉO | Victime de cris racistes, Mario Balotelli menace de quitter le terrain à Vérone

L’attaquant italien Mario Balotelli, apparemment victime de cris racistes, a menacé de quitter le terrain lors du match entre le Hellas Vérone et Brescia dimanche en championnat d’Italie.

L’incident a eu lieu peu avant la 60e minute du match. Après une action sur le côté gauche du terrain, Balotelli a pris le ballon en mains et l’a violemment expédié en direction des supporters véronais.

Balotelli storms off the pitch after continuous racial abuse from Verona fans!



Match temporarily suspended.



Grande Mario 👏🏼 👏🏼 👏🏼👏🏼pic.twitter.com/XgYgi1n7MP