Novak Djokovic remporte le Masters 1000 de Paris pour la 5e fois

Novak Djokovic a remporté pour la cinquième fois de sa carrière le tournoi de tennis Masters 1000 de Paris-Bercy, épreuve sur surface dure dotée de 5.207.405 euros, dimanche.

Le Serbe, N.1 mondial jusque lundi, s’est joué du Canadien Denis Shapovalov 6-3, 6-4 en 1 heure et 6 minutes.

The moment @DjokerNole won his FIFTH #RolexParisMasters title 👏 pic.twitter.com/brqtygzFGp