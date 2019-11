Lefebvre remporte le Rallye du Condroz, Fernémont nouveau champion de Belgique

Le Français Stéphane Lefebvre décroche son deuxième Condroz consécutif, tandis que Adrian Fernémont devient le nouveau champion de Belgique des rallyes.

Le pilote français Stéphane Lefebvre remporte pour la deuxième fois consécutive le Rallye du Condroz. Au volant de sa nouvelle Ford Fiesta R5 MKII et avec son copilote Thomas Dubois, Stéphane a réussi à prendre la tête du classement dès la première demi-boucle samedi matin, pour ne plus jamais la lâcher. Avec seulement trois scratchs, le Nordiste a réussi à conserver son avance grâce à sa régularité tout au long du week-end. Il a limité les risques sur les spéciales les plus dangereuses, tout en finissant dans le Top 3 de celles-ci. Au fur et à mesure des spéciales, Stéphane Lefebvre a distancé petit à petit ses adversaires. Deuxième jusqu’à la dernière spéciale, Sébastien Bedoret est sorti de la route dans les derniers kilomètres du rallye et s’est retrouvé contraint à l’abandon.

Fernémont s’offre le titre national

L’épreuve a aussi désigné le vainqueur du Championnat de Belgique. Et c’est le Namurois Adrian Fernémont (Skoda Fabia R5) qui a décroché la couronne belge. Le pilote a profité de l’abandon de Kris Princen en milieu de deuxième journée pour assurer son succès, de même que celui de Sébastien Bedoret.

