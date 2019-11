Les futurs pilotes belges de F-35 seront formés en Arizona

La base aérienne Luke, située dans l’État d’Arizona (États-Unis), accueillera les militaires belges à partir de 2023. Pilotes et techniciens y recevront leur formation, préalable à la mise en service des avions de combat F-35.

L’état-major de la Défense a reçu confirmation la semaine dernière des Américains que c’est bien à cet endroit que seront formés les premiers utilisateurs belges – parmi une dizaine d’autres nationalités – du F-35 Lightning II construit par l’avionneur Lockheed Martin, ont indiqué deux spécialistes du dossier à l’agence Belga.

La toute récente secrétaire américaine à l’Air Force, Barbara Barrett, avait révélé cette semaine que la base Luke avait été retenue comme «candidate potentielle à l’accueil sur le long terme d’une unité formelle d’entraînement belge» pour le personnel appelé à se familiariser avec ce chasseur furtif de cinquième génération. La Belgique a acquis 34 exemplaires l’an dernier pour un montant d’environ 3,8 milliards d’euros, avec des livraisons devant s’étaler entre 2023 et 2030.

Luke AFB pourrait accueillir cette unité d’entraînement durant jusqu’à sept ans, à partir de 2023, précise le site de cette base de l’US Air Force portant le nom d’un «as» américain de la Première Guerre mondiale, le lieutenant Frank Luke.

Cette installation, principalement dédiée à l’entraînement, abrite une demi-douzaine d’unités volantes, en cours de conversion pour passer du chasseur-bombardier F-16C au F-35A au sein du 56th Fighter Wing. Quatre de ses escadrilles, les 61st, 62nd, 63d et 308th Fighter Squadrons, assurent déjà la conversion de 75% des futurs pilotes de F-35 américains et des pays clients grâce à un «pool» de 93 appareils – et 144 à terme – de plusieurs nationalités.

«En raison de l’infrastructure de Luke AFB et de son expérience dans l’accueil de clients internationaux du F-35, (la base) Luke est particulièrement bien placée pour fournir un environnement d’entraînement optimal à nos alliés belges», a expliqué Mme Barrett.