Un accident sur l’A8/E42 fait quatre blessés

Un grave accident de la circulation s’est produit, dimanche matin, à l’embranchement des autoroutes A8 et E42 à Tournai. Les quatre occupants d’une voiture ont été blessés à des degrés divers et hospitalisés dans la région.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, peu avant 09h30, qu’un accident de la circulation s’était produit à Kain (Tournai) au raccordement des autoroutes A8 (Bruxelles-Tournai-Lille) et E42 (Mons-Tournai).

Pour une raison actuellement indéterminée, une voiture de type «Mercedes» qui circulait depuis Frasnes en direction de la France a raté un virage et a atterri dans le terrain qui longe l’autoroute. Le véhicule est seul en cause. Sous la violence du choc, deux des quatre occupants ont été éjectés de l’habitacle. Les deux autres personnes sont restées coincées dans les tôles du véhicule.

Venant de Tournai et de Mouscron, deux SMUR, quatre ambulances, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. Les pompiers ont dû procéder à la désincarcération de deux des occupants de la voiture accidentée. Les quatre occupants ont été blessés à des degrés divers et dispatchés dans les hôpitaux de la région de Tournai.