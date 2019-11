VIDÉO | Un (joli) but refusé à Hazard et le Real Madrid est accroché par le Betis malgré une clean sheet de Courtois

Le Real Madrid n’a pas réussi à venir à bout du Betis Séville (0-0), samedi, lors de la 12e journée du championnat d’Espagne. Eden Hazard et Thibaut Courtois ont disputé l’ensemble de la rencontre pour le Real.

Hazard pensait avoir ouvert le score de fort belle manière en début de rencontre (8e), mais le but a été annulé suite à l’intervention du VAR pour un hors-jeu du Diable rouge.

? | Eden Hazard pense ouvrir le score, mais son but est annulé par le VAR. ??#RealMadridRealBetis ???? pic.twitter.com/fwIJyLlQDO — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) 2 novembre 2019

Courtois a préservé ses filets inviolés pour la 5e fois toutes compétitions confondues cette saison. Preuve qu’il retrouve la forme: c’est sa 3e clean sheet consécutive.

Le Real n’a profité qu’à moitié de la défaite du FC Barcelone à Levante (3-1). En cas de victoire, les Madrilènes se seraient emparés seuls de la première place. Au lieu de cela, ils rejoignent le Barça en tête avec 22 unités, un de plus que l’Atlético Madrid et le FC Séville, qui se sont neutralisés dans l’affiche de la soirée. Grenade (20 points), qui reçoit dimanche la Real Sociedad, peut dépasser tout le monde.

Zidane ne peut «rien reprocher» à ses joueurs

«Il nous a manqué un but», a commenté l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane. «On a eu les occasions pour, dans les attitudes on était bien dès la première minute, mais il nous a manqué de la mettre au fond. Le Betis est une bonne équipe, avec de bons joueurs. Dans toute la première période, je crois qu’on a été supérieurs à eux dans tous les domaines. La deuxième période a été plus équilibrée, on avait un adversaire avec des qualités aussi en face... On perd deux points à la maison, c’est sûr, mais dans le jeu, je ne peux rien reprocher à mes joueurs.»