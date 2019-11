Le président américain Donald Trump hué par le public lors de son arrivée à un combat de MMA

Le président américain Donald Trump a été hué samedi par les spectateurs d’une soirée de combats d’arts martiaux mixtes (MMA) à New York, six jours après les sifflets récoltés dans un stade de base-ball.

L’entrée de M. Trump dans le Madison Square Garden peu avant 22h00 (04h00 HB dimanche) a provoqué une réprobation plus bruyante que les quelques applaudissements et encouragements, a constaté un journaliste de l’AFP.

La venue du chef de l’État dans sa ville natale avait également suscité une manifestation de quelques dizaines de personnes à l’extérieur de la mythique salle new-yorkaise.

M. Trump a comme le reste du public semblé abasourdi par un violent coup de pied, en légers, de Kevin Lee au visage de Gregor Gillespie. Puis il a applaudi quand Gillespie, envoyé au tapis, s’est relevé au bout d’une trentaine de secondes.

Assis au troisième rang le plus proche de l’octogone, le président était accompagné de ses fils Donald Jr et Éric.

L’un des combattants du soir, Jorge Masvidal, était un partisan déclaré de M. Trump. Jeudi, l’ancien homme d’affaires avait annoncé qu’il faisait de son complexe hôtelier de Mar-a-Lago, à Palm Beach (Floride), sa résidence fiscale, plutôt que son luxueux triplex new-yorkais au sommet de la tour Trump.

