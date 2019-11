La ville de Lille va porter plainte après la découverte de tags nazis, dont des croix gammées, dans le quartier de Fives, a annoncé samedi la maire de la ville.

Ces dernières semaines, plusieurs inscriptions du même type ont été découvertes dans des lieux publics en France.

«Des inscriptions de croix gammées et de sigles SS ont été réalisées sur la statue de la Demoiselle de Fives. Cet acte est profondément honteux et infâme. La Ville de Lille porte plainte», a tweeté en début de soirée Martine Aubry, la maire de la ville. Cette statue représente une femme tournée vers l’avenir, a déclaré à l’AFP Sébastien Duhem, adjoint au maire en charge de Fives et de la propreté à Lille.

Les inscriptions ont immédiatement été nettoyées mais elles ont été renouvelées dans la nuit de vendredi à samedi, sur la statue ainsi que sur des murs d’une rue commerçante à proximité, a-t-il ajouté.

«C’est inacceptable», a réagi M. Duhem, ajoutant que les habitants étaient «particulièrement choqués».

«On ne peut pas rester silencieux face à cela, surtout ces derniers temps quand on voit la montée des extrêmes en France ou ailleurs», a-t-il ajouté, faisant part de son «écœurement» Ces dernières semaines, plusieurs inscriptions du même type ont été découvertes dans des lieux publics en France, notamment en Alsace.