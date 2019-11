(Belga) Le temps sera d'abord sec, dimanche, mais pluies et averses atteindront rapidement le pays depuis la France, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 13 degrés à l'ouest. Le vent sera faible à modéré, de secteur sud à sud-ouest.

En soirée et durant la nuit, le ciel restera couvert. Les minima seront compris entre 6 et 9 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-ouest. Un temps variable est prévu lundi, avec des périodes de pluie ou d'averses. Quelques coups de tonnerre pourraient intervenir dans l'après-midi et en soirée. Côté températures, les maxima atteindront entre 8 et 13 degrés. Le vent, de secteur sud à sud-ouest, sera modéré. L'IRM prévoit encore des averses mardi, ponctuées d'éclaircies. Les maxima avoisineront 5 degrés dans les Hautes Fagnes et 12 degrés au littoral. (Belga)