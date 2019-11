Le Club Bruges domine Courtrai 3-0 et décroche sa 10e victoire de la saison

Le Club Bruges s’est imposé 3 buts à 0 contre Courtrai, samedi, dans le cadre de la 14e journée de la Jupiler Pro League. Hans Vanaken (3e et 21e) et David Okereke (69e) ont inscrit les buts des Brugeois, toujours invaincus depuis le début du championnat.

Bruges a plié la rencontre en première période. Dès la 3e minute, les Blauw-Zwart héritaient d’un penalty pour une faute de Hines-Ike sur Sobol. Vanaken se chargeait de la conversion. Le Soulier d’Or doublait la mise de la tête, sur un centre de la droite de Vormer (21e).

En seconde période, Schrijvers lançait parfaitement Okereke pour le troisième but (69e).

En fin de rencontre, Mignolet détournait brillament une frappe de Mboyo préservant une nouvelle fois le zéro au marquoir (88e). C’est le 8e ‘clean sheet’en 11 matchs du Diable Rouge depuis son arrivée à Bruges.

Bruges, qui doit toujours jouer un match reporté contre Charleroi, poursuit sa course en tête de la Jupiler Pro League avec 10 victoires et 3 partages pour un total de 33 points, 6 de plus que le Standard, attendu dimanche par La Gantoise.

Courtrai, 14 points, est 12e.