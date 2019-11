Pas de foot Nîmes à cause d’Amélie: une vague de pluies et vents violents secoue la France

Les fortes intempéries ont notamment annulé le match de foot entre Nîmes et Rennes. AFP

Le vent soufflera violemment dimanche en France, de l’Ouest au Massif central avec la première tempête de l’automne, en prévision de laquelle 15 départements ont été placés en vigilance orange, et une nouvelle vague de pluies balaiera encore le pays, prévoit Météo-France.

Outre les huit départements de l’arc atlantique déjà placés en vigilance orange (Charente, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne), la vigilance «vent» a été étendue vers le Massif Central à sept départements supplémentaires: Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Dordogne, Puy-de-Dôme et Haute-Vienne.

Au cours de la nuit, des pluies localement soutenues et orageuses arroseront d’une part les régions situées entre la vallée du Rhône et les Alpes. D’autre part, avec l’arrivée de la tempête Amélie, une nouvelle vague de pluies marquées et parfois mêlées de coups de tonnerre, s’engouffrera sur la moitié ouest.

Mais surtout, le vent deviendra violent en seconde partie de nuit sur une partie de la façade atlantique. Dès le milieu de la nuit, les rafales atteindront jusqu’à 120 à 140 km/h sur les rivages de la Vendée à la Gironde, 100 à 120 km/h dans les terres du Poitou-Charentes au sud de l’Aquitaine. Ce fort coup de vent se propagera dimanche matin au quart sud-ouest.

Dans la journée, les conditions resteront agitées, avec beaucoup de vent sur un grand quart sud-ouest. On pourra encore craindre jusqu’à 120 à 140 km/h en rafales sur les rivages de la Charente-Maritime et de la Gironde le matin, 90 à 110 km/h sur les autres départements placés en vigilance orange, voire 130 sur le relief du Massif central jusqu’en début d’après-midi.

Ailleurs sur le sud-ouest jusqu’au Golfe du Lion, le vent soufflera entre 80 et localement 100 km/h. Les vents perdront ensuite un peu d’intensité mais on pourra encore enregistrer 80 à localement 100 km/h sur le littoral aquitain, sur le relief du Massif Central, dans le domaine de la Tramontane et en Corse.

Côté ciel, pluies et averses balaieront encore l’ensemble du pays. Les cumuls sur la journée seront significatifs sur le centre-ouest et sur les massifs de l’est. Il neigera à partir de 1.700 m sur les Pyrénées, de 2.000/2.200 m sur le massif alpin.