Leandro Trossard monte au jeu et délivre Brighton face à Norwich

Leandro Trossard a inscrit son 2e but en championnat. Photo News

Brighton a obtenu les trois points de la victoire à domicile face à Norwich (2-0) samedi lors de la onzième journée de Premier League.

La montée au jeu de l’ancien joueur du Racing Genk Leandro Trossard à la 59e minute a été le tournant de la rencontre. Le Diable Rouge a tout d’abord inscrit son deuxième but de la saison à la 68e avant de délivrer un assist pour Duffy à six minutes du terme du temps réglementaire. Brighton (15 points) remonte ainsi à la huitième place.

Liverpool sur le fil

Liverpool, avec Divock Origi à partir de la 65e, est passé tout près de la première défaite de sa saison sur la pelouse d’Aston Villa où Bjorn Engels a disputé toute la rencontre dans l’axe de la défense. A trois jours de recevoir le Racing Genk dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions, les ‘Reds’, menés au score depuis la 21e minute de jeu suite à un but de Trezeguet (ex-Anderlecht et Mouscron), ont dû leur salut à deux réalisations tardives de Robertson (87e) et de Mane (90e+4).

Bien en a pris à Liverpool, premier avec 31 points, de l’emporter car Manchester City (25 unités), principal poursuivant des ‘Reds’, en a fait de même à domicile face à Southampton (2-1). Tout comme leur adversaire pour le titre, les ‘Citizens’ont été menés au score, suite à un but de Ward-Prowse (13e). Mais Aguero (70e), puis Walker (86e), ont finalement offert les trois points à l’équipe locale. Kevin De Bruyne a disputé les 90 minutes dans les rangs mancuniens.

Plus bas dans le classement, Wolverhampton (11e, 13 pts), avec Leander Dendoncker titulaire, a ramené un point de son déplacement à Arsenal. Les Gunners ont ouvert le score via Aubameyang (21e) avant que Jimenez (76e) n’égalise en faveur des visiteurs.