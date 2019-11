L’AS Eupen s’offre le scalp du Racing Genk et affiche un 12 sur 18

Les Eupenois confirment leur excellente passe avec un bilan de quatre victoires lors des six dernières rencontres.

Le Racing Genk a préparé de la plus mauvaise des manières son déplacement de mardi en Ligue des champions à Liverpool. Les Limbourgeois se sont en effet inclinés sur la pelouse de l’AS Eupen samedi (2-0) lors de la 14e journée de Jupiler Pro League.

L’AS Eupen a surpris à deux reprises la défense du Racing Genk en première période, à chaque fois sur phase arrêtée. Le premier but est venu des pieds de Jonathan Bolingi (20e) qui a profité d’un corner mal dégagé par la défense limbourgeoise pour tromper le portier Gaetan Coucke. Trois minutes plus tard, le défenseur eupenois Jordi Amat bénéficiait, de son côté, de trop d’espace sur un coup franc et crucifiait à bout portant Coucke.

En deuxième période, le Racing Genk se cassait les dents sur la défense germanophone alors que les ‘Pandas’manquaient de réalisme en contre-attaque. Les Limbourgeois étaient tout proches de réduire le score en fin de rencontre mais le tir de l’ailier japonais Junya Ito finissait sa course sur le poteau (86e).

Le Racing Genk, septième avec 20 points, fait une mauvaise opération dans la course au top-6. Eupen, de son côté, grimpe à la dixième place avec seize unités.