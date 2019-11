Cop 25: l’Espagne «ravie» d’offrir son aide à Greta Thunberg

La ministre espagnole de la Transition écologique a proposé l’aide de l’Espagne à Greta Thunberg afin que l’activiste climatique puisse se rendre à Madrid, où se tiendra finalement la COP25.

Teresa Ribera a ainsi répondu dans un tweet à la jeune suédoise qu’elle «serait heureuse de l’aider à retraverser l’Atlantique». Greta Thunberg avait sillonné l’océan par voilier pour participer à la conférence de l’Onu sur le climat en septembre à New York, puis pensait rejoindre le Chili pour assister en décembre à la conférence des Nations unies sur le climat. L’événement a toutefois entre-temps «déménagé» dans la capitale espagnole.

«Chère Greta, nous serions ravis de vous accueillir ici à Madrid […], vous qui nous avez tous aidés à rehausser nos préoccupations, à ouvrir nos esprits et à nous mettre en action», a écrit jeudi soir la ministre du gouvernement socialiste en affaires courantes, en réponse à l’appel lancé quelques heures plus tôt par l’adolescente de 16 ans. Celle-ci a posté un message sur le réseau social demandant de l’aide pour «trouver un transport en vue de traverser l’Atlantique en novembre».

Dear Greta, it would be great to have you here in #Madrid. You've made a long journey and help all of us to raise concern, open minds and enhance action. We would love to help you to cross the Atlantic back. Willing to get in contact to make it posible. https://t.co/hwuY1NtWSR