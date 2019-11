VIDÉO | Yaya Touré expulsé après seulement 10 secondes en Chine

Retardataires, s’abstenir: l’ex-milieu star de la Côte d’Ivoire (102 sélections, 19 buts) Yaya Touré a reçu un carton rouge pour une faute commise au bout de 10 secondes de jeu avec son club chinois de Qingdao Huanghai.

L’ancien joueur de Beveren, Barcelone, Monaco et, surtout, Manchester City (316 matches, 79 goals), a été expulsé après recours à l’arbitrage vidéo (VAR) pour avoir asséné un coup de pied à un adversaire lors d’un match à domicile contre le Nantong Zhiyun.

Qingdao, l’équipe de deuxième division où il a signé en juillet, a finalement perdu le match 1-2, mais a tout de même été sacrée championne et jouera la saison prochaine en Super League, l’élite chinoise.

Yaya Touré, 36 ans, ne devrait cependant pas rester à Qingdao l’an prochain, mais souhaite continuer à jouer jusqu’à 40 ans.

