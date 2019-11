Une vidéo inédite redonne espoir à la famille de Théo Hayez: «Ça ressemble à démarche de Théo»

Le cousin de Théo Hayez est convaincu que l’individu filmé par une caméra de surveillance d’une station-service de Byron Bay est le jeune Belge, disparu en mai dernier en Australie.

Des images de surveillance inédites vont-elles relancer l’enquête sur la disparition de Théo Hayez? Son cousin en est persuadé.

Dans «The Lighthouse», une série de podcasts du quotidien australien «The Australian», Michael Dorkhom a révélé que l’employé d’une station-service de Byron Bay lui avait envoyé des images de surveillance montrant un individu ressemblant à Théo Hayez.

Dans cette vidéo publiée par le Daily Mail, on peut voir un homme consultant son smartphone et se dirigeant vers l’auberge où résidait le jeune Belge disparu depuis le mois de mai. Selon sa famille, il est possible que la personne visible sur ses images soit Théo.

Cela correspond à la chronologie des événements et ça ressemble à la démarche de Théo.

«Quelqu’un qui travaille là-bas m’a envoyé un message», a déclaré Michael Dorkhom. «Il a dit qu’il avait vérifié les images des caméras de surveillance et qu’il avait remarqué quelqu’un en train de marcher dans la rue. Ça correspond à la chronologie des événements et ça ressemble à la démarche de Théo.»

Une preuve que Théo est retourné à son hôtel?

Théo Hayez, jeune homme de 18 ans, était en voyage en Australie depuis fin 2018. Il a été aperçu pour la dernière fois le 31 mai dans la station balnéaire de Byron Bay alors qu’il devait retourner en Belgique début juin.

Les recherches pour retrouver l’adolescent étaient principalement concentrées à proximité du phare de Cape Byron, où son téléphone a été localisé pour la dernière fois, le 1er juin.

Mais cette nouvelle vidéo pourrait s’avérer être une preuve cruciale car elle semble montrer une personne se diriger vers le bâtiment où logeait Hayez, dans la direction opposée au phare.

De quoi redonner un peu d’espoir à la famille de Théo, qui espère toujours retrouver le jeune homme en vie. Ses parents avaient déjà déclaré aux médias belges qu’ils «n’abandonneraient pas» leurs recherches tant qu’ils n’auraient pas vu un corps.