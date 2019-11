Les tenantes du titre Babos et Mladenovic en finale du double au Masters

Timea Babos et Kristina Mladenovic. BELGA

La Hongroise Timea Babos (WTA 6 en double) et la Française Kristina Mladenovic (WTA 5), lauréates de Roland-Garros et tenantes du titre, se sont hissées en finale du double du Masters féminin de tennis, disputé sur surface dure et doté de 14 millions de dollars, samedi à Shenzhen, en Chine.

Elles ont en effet battu l’Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Shuai Zhang 1-6, 6-4 et 10/8. La rencontre a duré une heure et demi.

L’autre paire finaliste sera connue à l’issue du duel Anna-Lena Groenefeld/Demi Schuurs (All/P-B) – Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova (Taï-Tch).

La victoire de Babos et Mladenovic, 4-6, 6-2, 10/5, contre Elise Mertens et la Bélarusse Aryna Sabalenka, vendredi dans le Groupe Rouge, avait coupé la route des demies à notre compatriote, tête de série numéro un.

À noter que Mladenovic et Stosur devraient se retrouver en finale de la Fed Cup, les 9 et 10 novembre à Perth.