Mousa Dembélé de retour chez les Diables? «Pas à l’ordre du jour»

Transféré à Guangzhou R&F il y a moins d’un an, Mousa Dembélé s’est confié sur sa vie en Chine, son rôle en club et sur un éventuel retour en équipe nationale belge.

Alors que la première saison de Mousa Dembélé au sein du championnat chinois touche à sa fin, le médian belge s’est confié sur son aventure chinoise sur le site de son club, Guangzhou R&F.

«Guangzhou m’a procuré un grand sentiment de sécurité. Les habitants sont très sympathiques et m’aident souvent. Certains de mes proches qui sont venus à Guangzhou m’ont dit que la ville leur avait fait une très bonne impression.»

Le monde extérieur peut penser que jouer en Super League est très facile mais ce n’est pas mon avis. La compétition y est féroce.

Souvent considéré comme un eldorado pour les footballeurs en fin de carrière, qui se font parfois offrir des ponts d’or, le championnat chinois est également décrié par certains observateurs pour son faible niveau de jeu. Un avis que ne partage pas le médian de 32 ans.

«Je pense que la Super League chinoise se développe de manière très prometteuse. Le monde extérieur peut penser que jouer en Super League est très facile, mais ce n’est pas mon avis. Je pense qu’il est difficile de jouer dans ce championnat, où la compétition est féroce. Bien sûr, le football chinois est en plein développement et il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Je pense que la ligue chinoise se développera encore mieux!

Très élégant balle au pied, l’ex-joueur de Tottenham a rapidement fait l’unanimité auprès des supporters de Guangzhou, qui l’ont rapidement surnommé le ‘maître du toucher de balle’. «Je maîtrise bien le ballon et j’aime cette façon de jouer. Je pense que toute équipe a besoin d’un joueur capable de contrôler le ballon au milieu du terrain et de stabiliser le rythme. J’ai aussi une autre particularité: voler la balle du pied de l’adversaire et lancer l’attaque, c’est quelque chose que j’adore faire.»

Pour l’instant, je veux me concentrer sur mon développement en Super League et retourner chez les Diables n’est pas d’actualité.

Également interrogé sur son avenir en équipe nationale, Mousa Dembélé a expliqué être en contact avec le sélectionneur national mais qu’un retour chez les Diables n’était pas encore à l’ordre du jour. «J’en ai déjà parlé avec Martinez. Ma famille vit maintenant à Guangzhou et la Belgique est très loin. Pour l’instant, je veux me concentrer sur mon développement en Super League et retourner chez les Diables n’est pas encore à l’ordre du jour. J’espère me donner le temps de réfléchir. Je pense que dans un avenir proche, je discuterai avec l’entraîneur de Martinez pour voir si un retour en équipe nationale est possible.»