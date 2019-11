La célèbre tenue de cuir d’Olivia Newton-John dans «Grease» aux enchères

Olivia Newton-John dans Grease. © Courtesy of Park Circus

L’actrice Olivia Newton-John, atteinte d’un cancer, met aux enchères samedi des centaines d’objets ayant marqué sa carrière, dont la célèbre tenue de cuir de Sandy Olsson dans «Grease», afin de récolter des fonds pour la recherche contre la maladie.

La vente débutera à 10h heure locale chez Julien’s Auction à Beverly Hills, en Californie. La tenue, réalisée sur-mesure, est estimée à 200.000 dollars (179.000 euros).

L’actrice et chanteuse de 71 ans a indiqué à l’agence de presse DPA qu’elle ferait don d’une grande part des bénéfices de la vente au centre de recherche sur le cancer qu’elle a fondé à Melbourne, en Australie. Olivia Newton-John a été diagnostiquée d’un cancer du sein en 1992. L’an dernier, la maladie a refait surface sous la forme d’une tumeur dans la colonne vertébrale.

«Je ne suis pas triste de me débarrasser de toutes ces affaires», a réagi l’intéressée. «Ce ne sont que des choses et j’essaie de ne pas m’y attacher. Je vais garder de beaux souvenirs et des photos.»

Ce ne sont que des choses et j’essaie de ne pas m’y attacher. Je vais garder de beaux souvenirs et des photos

La star anglo-australienne a joué Sandy, dans le film comédie musicale «Grease» en 1978, cette blonde aux cheveux bouclés qui tombe sous le charme de Danny, interprété par John Travolta. La tenue vendue aux enchères est celle qu’elle porte lors de la mythique chorégraphie de la scène finale.

«La veste, bien sûr, était un super-moyen pour entrer dans la peau du personnage», se souvient celle qui l’a portée. Outre ce costume, c’est une collection de 500 objets de sa carrière qui passeront sous le marteau, même si elle ne se défait pas de tous ses objets. «Il y a des bijoux que je souhaite transmettre à ma fille, certaines tenues que j’aime vraiment et mes Grammys», précise Olivia Newton-John.