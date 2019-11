Proximus League - OH Louvain/Union Saint-Gilloise arrêté à cause d'une panne de courant

(Belga) L'affrontement entre OH Louvain et l'Union Saint-Gilloise, qui pouvait déjà constituer un match déterminant pour le gain de la première période de la Proximus League, a été arrêté vendredi en raison d'une panne de courant. Lorsque l'arbitre Jordy Vermeire a mis fin à la rencontre, la marque était toujours de 0-0. Au classement, OHL Louvain (25 points) reste leader et l'Union (22 points) 4e.

A Louvain, Vincent Euvrard a aligné le onze ayant dominé Westerlo. Son collègue unioniste, Thomas Christiansen a apporté deux changements: il a titularisé Ismaëli Kandouss et Roman Ferber. L'Union a pris un meilleur départ et a ensuite mieux combiner sans profiter des espaces laissés libres sur le flanc droit. Les Louvanistes ont connu 45 minutes difficiles mais les offensives des Bruxellois ont régulièrement mal tourné lors de la dernière passe. Comme pour marquer ce manque d'étincelle, une partie de la pelouse s'est retrouvée dans l'obscurité (45e). L'Union a donné le ton à la reprise grâce à un mouvement effectué par le duo Kevin Kis-Casper Nielsen (48e) et surtout grâce à Abdelrafik Gérard, qui a alerté Laurent Henkinet sur coup franc (50e). Juste après, une nouvelle coupure d'électricité est venue interrompre la rencontre (50e). Pire, il y en a eu une troisième (64e) et une quatrième (76e), qui a poussé l'arbitre a mettre un terme à la rencontre. Le règlement de l'Union belge de football prévoit qu'un match est définitivement arrêté après une interruption de 30 minutes. Samedi à 17 heures, Westerlo (3e, 22 points) reçoit la lanterne rouge Lommel (7 points). A 20h30, le Beerschot (5e, 14) affrontera Roulers (7e, 8). Dimanche à 16 heures, Virton (2e, 24 points) peut prendre la tête du classement s'il s'impose à Lokeren (6e, 13). (Belga)