Gros crash à Amay: une personne grièvement blessée

Une personne a été grièvement blessée lors d’un accident de la circulation survenu ce vendredi soir, à Ampsin (Amay).

Ce vendredi soir, peu après 19h, une collision impliquant plusieurs véhicules a eu lieu sur la N617, au carrefour formé par la chaussée de Lège et l’avenue Hippolyte Dumont, à hauteur d’Ampsin.

Un feu rouge aurait été brûlé par l’un des conducteurs.

La route a dû être fermée à la circulation et une déviation locale a été mise en place. Une personne a été grièvement blessée et transportée en milieu hospitalier. Ses jours seraient considérés comme étant en danger. On ignore s’il y a d’autres victimes.

La police locale de la zone Meuse-Hesbaye est sur place pour réaliser les constatations d’usage. Un feu rouge aurait été brûlé par l’un des conducteurs.