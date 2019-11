Beauraing - Wépion: Suivez notre direct

Les divisions provinciales sont au repos ce week-end pour faire place à la Coupe. Mais ce dimanche a été choisi pour jouer la rencontre entre Beauraing et Wépion, initialement prévue lors de la 4e journée de championnat (match reporté).

Un match capital pour les deux formations. Beauraing peut faire un bond de 5 places au classement en cas de victoire et s'éloigner de la zone rouge. Wépion, quant à lui, est toujours à la recherche de ses premiers points en championnat. Chaque match devient donc de plus en plus capital pour les Fraisiers.

Beauraing - Wépion (di, 14h30)