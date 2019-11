Pour Zidane, Eden Hazard «s’améliore mais doit marquer avec régularité»

«Il s’améliore de jour en jour… tout ce qui lui manque, c’est de marquer avec régularité», a déclaré Zinédine Zidane au sujet d’Eden Hazard vendredi, avant le match contre le Bétis Séville samedi (21h00).

«Vous l’avez vu meilleur, nous aussi. Mais nous sommes heureux de ce qu’il produit sur le terrain. Il va retrouver son niveau, il joue de mieux en mieux», a assuré l’entraîneur français du Real Madrid en conférence de presse.

L’ailier belge, débarqué de Chelsea en juin et recrue phare de l’intersaison du Real Madrid, peine à prendre ses marques en Espagne. Hazard avait manqué le début de saison à cause d’une blessure à une cuisse, et n’a marqué qu’une fois depuis son retour, contre Grenade début octobre (4-2).

«Il a eu 2 ou 3 occasions de but à Galatasaray (en Ligue des champions, NDLR)… Tout le monde a envie de voir Eden à son meilleur niveau, mais moi je vois qu’il s’améliore de jour en jour. On sera tous très contents de lui très vite, j’en suis sûr», a ajouté «Zizou» au sujet de l’international belge.