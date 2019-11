Steve Darcis dans le dernier carré au Challenger d’Eckental

Steve Darcis s’est qualifié pour les demi-finales du Challenger d’Eckental, un tournoi de tennis joué sur carpette et doté de 46.600 euros, vendredi en Allemagne.

Le Liégeois, 181e mondial, s’est imposé en trois sets 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) et 6-3, après 2 heures et 29 minutes de jeu, face à l’Ukrainien Illya Marchenko (ATP 256) vendredi en quarts de finale.

Steve Darcis affrontera pour une place en finale soit le Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 103), tête de série N.3, soit le Slovaque Lukas Lacko (ATP 193).

Plus tôt dans la journée, Ruben Bemelmans et son partenaire allemand Daniel Masur ont été en demi-finales du double. La paire belgo-allemande a été battue 6-4, 3-6 et 10/7 dans le super tie break par le Néerlandais Sander Arends et le Tchèque Roman Jebavy, tête de série N.1. La rencontre a duré 1 heure et 17 minutes.

Ruben Bemelmans (ATP 217) avait été battu mardi au 2e tour du simple par l’Allemand Oscar Otte (ATP 161/N.15) en trois sets: 4-6, 6-2 et 6-3.

Contrairement à Bemelmans, Darcis a été sélectionné par Johan Van Herck pour participer à la phase finale de la Coupe Davis prévue fin novembre à Madrid. Le Liégeois de 35 ans a déjà annoncé qu’il prendrait sa retraite en janvier 2020.