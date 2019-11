Mertens, battue par Babos et Mladenovic: «Dommage si la saison se termine ainsi»

Elise Mertens (WTA 3 en double) a peut-être laissé filer sa dernière chance de se qualifier pour les demi-finales du double du Masters féminin de tennis, disputé sur surface dure et doté de 14 millions de dollars, vendredi à Shenzhen en compagnie de sa partenaire Aryna Sabalenka (WTA 2).

La Limbourgeoise, 23 ans, et la Bélarusse, 21 ans, se sont en effet inclinées dans leur dernier match du groupe rouge 4-6, 6-2 et 10/5 au super tie-break contre la Hongroise Timea Babos (WTA 6) et la Française Kristina Mladenovic (WTA 5), lauréates de Roland-Garros et tenantes du titre.

«Cela ne s’est vraiment pas joué à grand-chose», a expliqué Mertens à Belga depuis la Chine après la défaite. «Nous étions vraiment bien rentrées dans la partie face à deux joueuses très solides. Nous étions agressives et avons très bien joué dans ce premier set. Ensuite, elles se sont rebiffées. Et dans le tie-break, elles se sont malheureusement montrées un peu plus solides que nous. Du coup, nous n’avons plus notre sort entre nos mains. Et nous devons attendre le résultat du dernier match…»

Avec une seule victoire à leur actif en trois matches et une différence de sets de 4-4, Elise Mertens et Aryna Sabalenka doivent en effet espérer que les sœurs taïwanaises Latisha et Hao-Ching Chan (WTA 11), qu’elles ont dominées 7-6 (7/5), 6-4 mercredi, battent plus tard dans la journée l’Allemande Anna-Lena Grönefeld (WTA 10) et la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 16). Sans quoi, les lauréates de l’US Open seront éliminées.

«Il n’y a rien de pire que de devoir attendre sans savoir», a poursuvi la numéro un belge. «Nous espérons que Chan et Chan vont gagner, car ce serait dommage que la saison s’arrête ainsi. Aryna reste sur une victoire au WTA Elite Trophy de Zhuhai, le week-end dernier. Et pour ma part, je trouve que je joue également très bien ces derniers temps. Notre match l’une contre l’autre à Zhuhai avait été d’un excellent niveau. Et ici à Shenzhen, nous aurions facilement pu gagner l’un ou l’autre match supplémentaire, tellement les équipes se tiennent de près. Il nous reste à croiser les doigts», a-t-elle conclu.