La justice russe ferme une association respectée de défense des droits humains

La justice russe a ordonné vendredi la liquidation de l’association «Mouvement pour les droits humains», l’une des plus anciennes et respectées de Russie et dans le viseur des autorités, a annoncé à l’AFP son directeur Lev Ponomarev.

«Nous allons faire appel de cette décision et saisir également la Cour européenne des droits de l’Homme», a précisé M. Ponomarev, dont l’organisation, créée en 1997, était classée depuis le printemps dernier par la justice en tant qu’«agent de l’étranger», une dénomination controversée.