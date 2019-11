Quatre morts dans une fusillade lors d’une fête d’Halloween en Californie

Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs blessées jeudi soir dans une fusillade lors d’une fête d’Halloween près de San Francisco, selon les autorités et la presse locale.

«Quatre morts et plusieurs blessés dans la fusillade d’Orinda. Plus de détails à venir», a tweeté la police du comté de Contra Costa vendredi matin.

La fusillade a eu lieu lors d’une fête d’Halloween dans une maison louée sur Airbnb vers 23H00 locales (06H00 GMT vendredi) dans la ville d’Orinda, à 30 km de San Francisco, selon la chaîne NBC Bay Area.

Trois personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans une autre fusillade lors d’une fête d’Halloween dans le sud de Los Angeles mardi soir.

