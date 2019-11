Fromy: les ossements découverts pourraient avoir été identifiés comme ceux d’Anaïs Guillaume

Il convient d’y mettre le conditionnel car l’information n’a pas encore été officiellement confirmée par le parquet général de Reims.

Pour autant, selon nos confrères d’Europe 1 et l’une des sources du journal régional français, L’Ardennais, les ossements découverts en début de semaine dans le champ exploité par Philippe Gillet à Fromy, appartiendraient bien à Anaïs Guillaume.

Mercredi soir, ils avaient été transférés à l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCG) basé à Cergy pour y être autopsiés. Les experts de la gendarmerie s’étaient évidemment basés prioritairement sur l’identification des restes du corps.

Pour cela, ils s’appuyaient sur l’ADN mais surtout sur la dentition pour affirmer ou non s’il s’agissait bien de la jeune fille de 20 ans, disparue le 17 avril 2013 et qui n’avait plus donné signe de vie depuis.