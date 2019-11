Le Tour de Pologne retire le dossard 143 de Bjorg Lambrecht

Les organisateurs du Tour de Pologne ont décidé de ne plus attribuer le dossard 143, celui que portait Bjorg Lambrecht lorsqu’il est décédé à la suite d’une chute sur les routes du Tour de Pologne le 5 août dernier, ont annoncé vendredi les organisateurs de l’épreuve.

«Nous pensons tous les jours à Bjorg Lambrecht, mais en ce jour de Toussaint, nous vous demandons d’allumer une bougie pour lui. Nous confirmons que le dossard 143 ne sera plus jamais porté au Tour de Pologne. C’est #ForBjorg. Nous ne t’oublierons jamais», ont tweeté les organisateurs du Tour de Pologne vendredi.

Bjorg Lambrecht, coureur de la formation Lotto Soudal âgé de 22 ans, était décédé après avoir lourdement chuté lors de la 3e étape du Tour de Pologne le 5 août dernier.

We carry the memory of Bjorg Lambrecht everyday, but since it’s All Saints’ Day, please light a candle for him, wherever you go today [*] We will. And we officially confirm that number #143 will never be worn again in Tour de Pologne. It’s #ForBjorg. We’ll remember you always. pic.twitter.com/3lS3AAB8pn