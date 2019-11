Taverne au pub, la Premier League par la petite lucarne: 10 réflexions après 10 journées de Premier League

Bruno Taverne, M. Foot anglais de VOOSport, nous livre son regard sur la Premier League.

1. Depuis la création de la Premier League lors de la saison 92-93 jamais un entraîneur anglais n’a été sacré champion d’Angleterre. Ils sont Ecossais, Italiens, Espagnol, Chilien, Portugais ou Français. Jamais Anglais!

Alors observer quatre entraîneurs anglais dans le top 10 actuel est, peut-être, une promesse d’un avenir radieux. Les regards se pointent évidemment vers Frank Lampard.

2. 27 saisons de Premier League avec des titres pour Manchester United (13), Chelsea (5), Manchester City (4), Arsenal (3), Leicester et Blackburn.

Liverpool tout en haut de l’affiche pour combien de temps encore? Vont-ils tenir jusqu’au bout?

3. Les Reds de Liverpool dominent la compétition actuelle avec 8 buts encaissés seulement. Aucun but encaissé sur phases arrêtées ni dans leur petit rectangle.

C’est sur reconversion rapide que leur ADN des buts marqués vibre. Mais leurs adversaires jouent de plus en plus bas. Pour aller au bout il faudra augmenter les buts sur attaques posées.

C’est le domaine privilégié de Manchester City avec 14 buts marqués dans ce registre.

4.Manchester United souffre et se retrouve, pour Halloween, à 15 points des leaders. Un véritable cauchemar.

Trois victoires au compteur en 10 journées? C’est du jamais vu. Faut-il rappeler qu’ils ont échoué à 32 points de City la saison dernière?

A l’exception des penaltys, aucun but marqué pour eux sur phase arrêtée. Et aucun but marqué de la tête.

Lukaku est-il remplacé? Ne pas encore avoir encaissé de but dans une première demi-heure de jeu ne représente qu’une maigre consolation.

5.Kevin De Bruyne est déjà en tête des meilleures passeurs de la compétition. Il permet ainsi à son équipe de rester dans la course au titre. 13 assists pour lui cette saison toutes compétitions confondues. Eden Hazard, avec 15 assists, a terminé en tête de ce classement la saison dernière. Ce classement est décidément réservé aux Belges.

6. Quel plaisir de retrouver Jamie Vardy au sommet de son art sous les couleurs de Leicester avec 9 buts marqués en 10 journées (8 buts de plein jeu). Deux doublés pour lui et un triplé cette saison mais pas encore de buts face à une équipe du top 7.

La vraie surprise, c’est l’arrivée au sommet de la pyramide des buteurs de Tammy Abraham. Ce jeune espoir est passé de Championship (26 buts la saison dernière avec Aston Villa) à une position de titulaire indiscutable du côté de Chelsea. Comme Vardy, deux doublés et un triplé pour lui et pas encore de but contre un top 7. Batshuayi attend son tour.

7.Douze Belges ont du temps de jeu cette saison en Premier League. Engels, Alderweireld et Tielemans ont été titularisés lors de chaque rencontre. Nos compatriotes totalisent un bilan de 8 buts marqués et de 13 assists jusqu’ici. Origi est le joueur belge le mieux classé. La lanterne rouge pour Kabasele.

8. En Premier League, on ne marque pas beaucoup de buts sur phases arrêtées (21%). A titre de comparaison c’est 32% en Belgique pour 58 buts marqués de la tête.

Le coup de boule à l’anglaise se perd également (36 buts marqués de la tête seulement).

Où est passé le bon vieux kick and rush?

En Angleterre aujourd’hui la priorité est donnée aux face à face avec gardien, les frappes à distance ainsi que le passage par les flancs.

9. La saison dernière le titre s’est joué lors d’une seule rencontre, la seule défaite sur l’ensemble de la saison pour Liverpool. Et c’était contre Manchester City.

Pour être champion dans une compétition aussi exigeante, il faut être le roi du jeu dominant, placé et rapide. Leicester, en 2016, fait peut-être exception à cette règle.

10. La greffe du VAR ne prend pas encore. L’arbitrage manque de plus en plus de cohérence. Il semble déjà évident que la technologie ne rend pas l’arbitre meilleur. Le spectateur neutre préfèrera toujours les mauvais choix d’un arbitre honnête à une décision incompréhensible liée à une machine dirigée par des personnes dans une arrière-salle. Mais il est où le spectateur neutre?

(Cet article est écrit avec la collaboration de VisionduJeu)