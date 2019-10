Rafael Nadal élimine Stan Wawrinka et rejoint les quarts à Bercy

Rafael Nadal s’est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris, tournoi de tennis sur surface dure doté de 5.207.405 euros, jeudi. L’Espagnol, deuxième joueur mondial, s’est joué 6-4, 6-4 du Suisse Stan Wawrinka (ATP 16). La rencontre a duré 1 heure et 28 minutes.

Nadal affrontera pour une place dans le dernier carré le Français Jo-Wilfried Tsonga (ATP 35), vainqueur de l’Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 36) 2-6, 6-4, 7-6 (8/6).

Quoi qu’il arrive à Paris, Nadal est assuré de détrôner Novak Djokovic de la place de N.1 mondial lundi prochain. Lors de la prochaine publication du classement, le Serbe perdra ses points engrangés au Masters 2018, tournoi où l’Espagnol était absent à cause d’une blessure. Si Nadal venait à s’imposer dans ce Masters 1000 de Paris-Bercy, où il n’a jamais fait mieux qu’une finale (2007), il serait assuré de terminer la saison N.1 mondial, qu’importe les résultats au Masters de Londres mi-novembre (10-17 novembre).

Cette défaite de Wawrinka met fin à ses derniers espoirs de qualification pour le Masters de fin de saison. Après l’élimination du jeune Australien Alex De Minaur plus tôt dans la journée, il n’y a désormais plus que Gaël Monfils qui est en mesure de déloger l’Italien Matteo Berrettini de la huitième et dernière place qualificative pour le grand rendez-vous londonien.