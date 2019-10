Du sport, de la culture et du folklore pour la fête de la Communauté germanophone

La fête de la Communauté germanophone sera célébrée le 15 novembre prochain. Dans le cadre de cette 30e édition, une dizaine d'activités seront organisées, dès le 2 novembre.

Oliver Paasch, le ministre-président germanophone et Karl-Heinz Lambertz, le président du Parlement germanophone, ont présenté, jeudi, le programme des festivités qui se tiendront à l'occasion de la fête de la Communauté germanophone.

"Cette année, les cérémonies officielles se tiendront le même jour à Bruxelles et à Saint-Vith. Dans la capitale en début de journée et en Communauté germanophone le soir", a expliqué le président du Parlement. Alors que cette année on célèbre les 100 ans du traité de Versailles et donc de l'appartenance de la Communauté germanophone à la Belgique, les représentants politiques ont, une nouvelle fois, décidé d'impliquer les citoyens et les bénévoles actifs et ainsi de leur permettre de participer à certaines activités en leur offrant des entrées gratuites.

Au total une dizaine de manifestations seront organisées, allant d'un concert, en passant par des matches de football, de basketball ou encore de handball.

Le folklore sera mis à l'honneur puisqu'une société carnavalesque d'Eupen a décidé de célébrer l'ouverture des festivités carnavalesques les 16 et 17 novembre. Le samedi, une bourse aux costumes et accessoires de carnaval sera organisée à Eupen. Les festivités se termineront le 23 novembre avec un match de volley et la rencontre d'Eupen contre le Standard de Liège, qui s'inscrira dans le cadre des festivités. Pour l'occasion, 1.511 entrées sont offertes.